Обломки дрона ВСУ найдены в районе посёлка Ильский на Кубани

В Краснодарском крае обнаружены обломки упавшего украинского беспилотника, пострадавших нет, разрушений на земле также не зафиксировано. Об этом сообщил оперативный штаб по региону. На месте продолжают работать экстренные службы.

«В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе посёлка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — сказано в тексте.