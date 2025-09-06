Обломки дрона ВСУ найдены в районе посёлка Ильский на Кубани
Обложка © president.gov.ua
В Краснодарском крае обнаружены обломки упавшего украинского беспилотника, пострадавших нет, разрушений на земле также не зафиксировано. Об этом сообщил оперативный штаб по региону. На месте продолжают работать экстренные службы.
«В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе посёлка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края несколько раз прозвучали взрывы, предположительно вызванные работой системы противовоздушной обороны. По данным очевидцев, звуки детонаций прозвучали в 03:45 по московскому времени, шло отражение атаки дронов ВСУ.