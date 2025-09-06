В Краснодарском крае прогремели взрывы, работает ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
В Северском районе Краснодарского края несколько раз прозвучали взрывы, предположительно вызванные работой системы противовоздушной обороны. По данным очевидцев, звуки детонаций прозвучали в 03:45 по московскому времени, сообщает SHOT.
Местные жители сообщили, что расчёты ПВО отражают беспилотники Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, уже сбит как минимум один дрон. Официальная информация о повреждениях и пострадавших на данный момент отсутствует.
А в период с 20:00 до 23:00 мск 5 августа средства противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были ликвидированы на территории Воронежской, Брянской и Смоленской областей, а также над акваторией Чёрного моря.