В Краснодарском крае прогремели взрывы, работает ПВО

В Северском районе Краснодарского края несколько раз прозвучали взрывы, предположительно вызванные работой системы противовоздушной обороны. По данным очевидцев, звуки детонаций прозвучали в 03:45 по московскому времени, сообщает SHOT.

Местные жители сообщили, что расчёты ПВО отражают беспилотники Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, уже сбит как минимум один дрон. Официальная информация о повреждениях и пострадавших на данный момент отсутствует.