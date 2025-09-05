ВСУ пытались атаковать пятью БЭКами газодобывающее месторождение в Чёрном море

По его данным, для атаки инфраструктурного объекта было задействовано не менее пяти безэкипажных катеров, которые поддерживались беспилотниками «Текевер АР5», запущенными из аэропорта Кульбакино. Морские дроны были запущены с территории Одесской области из районов Вилково и Затоки. Один из катеров взорвался у опоры вышки «Крым-2», два других были уничтожены российскими военными с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», а ещё один скрылся с места атаки, но позднее был обнаружен и уничтожен морской авиацией.