Минобороны показало новые кадры удара по кораблю ВСУ «Симферополь»
Министерство обороны России представило новое видео, запечатлевшее атаку безэкипажного катера на украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» в районе устья Дуная. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
ВС РФ атаковали беспилотным катером корабль ВСУ «Симферополь». Видео © Telegram/ Минобороны России
На новых кадрах запечатлён крупный план корабля в момент приближения беспилотника, а также присутствующие на палубе люди. Далее видео демонстрирует процесс атаки.
Напомним, что в результате атаки корабль ВМС Украины полностью затонул. Это первый случай, когда Армии России удалось уничтожить корабль с помощью БЭК. Среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.
Обложка © Telegram/ Минобороны России