Российские войска перерезали трассу снабжения ВСУ, ведущую в Краматорск
Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ Доброполье—Краматорск
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Российские войска взяли под контроль трассу, соединяющую Доброполье и Краматорск. Эта дорога служила для обеспечения украинских войск в данном районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — приводит ТАСС его слова.
Кимаковский отметил, что в настоящее время логистика противника испытывает серьёзные проблемы на всем протяжении северного фланга передовой.
Ранее Кимаковский сообщил, что под Красным Лиманом был уничтожен ударный кулак «Азова»*. По словам советника главы ДНР, ВС РФ также ликвидировали восемь единиц иностранной бронетехники и более 50 ВСУшников, сорвав их планы прорыва на Краснолиманском направлении.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.