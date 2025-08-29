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Опубликовано 29 августа 2025, 09:26

Российские войска перерезали трассу снабжения ВСУ, ведущую в Краматорск

Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ Доброполье—Краматорск

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска взяли под контроль трассу, соединяющую Доброполье и Краматорск. Эта дорога служила для обеспечения украинских войск в данном районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — приводит ТАСС его слова.

Кимаковский отметил, что в настоящее время логистика противника испытывает серьёзные проблемы на всем протяжении северного фланга передовой.

Ранее Кимаковский сообщил, что под Красным Лиманом был уничтожен ударный кулак «Азова»*. По словам советника главы ДНР, ВС РФ также ликвидировали восемь единиц иностранной бронетехники и более 50 ВСУшников, сорвав их планы прорыва на Краснолиманском направлении.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Наталья Демьянова
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