ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ за 3 часа

Дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в период с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Инциденты произошли в Воронежской, Брянской и Смоленской областях, а также над акваторией Чёрного моря.