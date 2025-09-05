Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 04:43

Силы ПВО сбили за ночь 92 украинских беспилотника над Россией

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атакам подверглись Брянская область (15 БПЛА), Ростовская область (13), Тульская область (12), Калужская область (11), Рязанская область (9), Крым (8), Воронежская область (7), Курская и Орловская области (по 5), Липецкая и Белгородская области (по 2) и Смоленская область (1). Также по одному беспилотнику уничтожили над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений
Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений

Ранее об атаках БПЛА ВСУ сообщили губернаторы Воронежской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. По их словам, разрушений и пострадавших при отражении ударов не зафиксировано.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar