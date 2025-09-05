Силы ПВО сбили за ночь 92 украинских беспилотника над Россией

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атакам подверглись Брянская область (15 БПЛА), Ростовская область (13), Тульская область (12), Калужская область (11), Рязанская область (9), Крым (8), Воронежская область (7), Курская и Орловская области (по 5), Липецкая и Белгородская области (по 2) и Смоленская область (1). Также по одному беспилотнику уничтожили над акваториями Чёрного и Азовского морей.