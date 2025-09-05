Над Тульской областью за ночь уничтожили 12 беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
Подразделения противовоздушной обороны сбили за ночь 12 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он напомнил, что к упавшим обломкам дронов нельзя приближаться из-за возможных взрывчатых веществ, также их нельзя брать в руки.
Также этой ночью беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области. Везде обошлось без пострадавших и разрушений.