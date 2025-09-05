Над Тульской областью за ночь уничтожили 12 беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны сбили за ночь 12 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он напомнил, что к упавшим обломкам дронов нельзя приближаться из-за возможных взрывчатых веществ, также их нельзя брать в руки.