Регион
5 сентября, 03:36

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Рязанской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили восемь беспилотных летательных аппаратов над Рязанской областью. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Павел Малков.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых домов или объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия, в настоящее время последствия уточняются.

Глава региона напомнил, что любые фото- и видеоматериалы о последствиях ударов могут помогать противнику, поэтому публиковать их нельзя. Также Малков призвал остерегаться фейков и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов по Луганску. В пятницу, пятого сентября, в воздушном пространстве города сбили семь дронов.

Виталий Приходько
