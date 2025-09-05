Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Рязанской областью

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили восемь беспилотных летательных аппаратов над Рязанской областью. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Павел Малков.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых домов или объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия, в настоящее время последствия уточняются.

Глава региона напомнил, что любые фото- и видеоматериалы о последствиях ударов могут помогать противнику, поэтому публиковать их нельзя. Также Малков призвал остерегаться фейков и доверять только проверенным источникам информации.