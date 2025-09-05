Силы ПВО отразили удар украинских беспилотников по Луганску

Силы противовоздушной обороны отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов по Луганску, в воздушном пространстве города сбили семь дронов. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

«В 1:16 семь БПЛА были сбиты над столицей республики. Обломки упали в промзоне города», — сообщил источник агентства. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Вечером в четверг, 4 сентября, беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался нанести удар по складу горюче-смазочных материалов в столице ЛНР. В результате произошло возгорание одного из резервуаров, площадь пожара оказалась минимальной.