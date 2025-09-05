Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 23:41

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили около 10 беспилотников в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В двух районах Воронежской области отменили непосредственную угрозу удара беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбили над территорией региона в общей сложности около десяти дронов. Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Александр Гусев.

«Внимание! В Бутурлиновском и Россошанском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА», — написал глава региона.

По данным Гусева, расчёты ПВО перехватили в воздушном пространстве двух районов порядка десяти беспилотников. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор предупредил, что режим опасности БПЛА на территории области сохраняется.

Ранее жители Рязани сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По предварительным данным, в регионе работала система противовоздушной обороны.

Виталий Приходько
