Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили около 10 беспилотников в Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В двух районах Воронежской области отменили непосредственную угрозу удара беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбили над территорией региона в общей сложности около десяти дронов. Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Александр Гусев.
«Внимание! В Бутурлиновском и Россошанском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА», — написал глава региона.
По данным Гусева, расчёты ПВО перехватили в воздушном пространстве двух районов порядка десяти беспилотников. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор предупредил, что режим опасности БПЛА на территории области сохраняется.
