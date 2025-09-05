Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 22:51

Серия взрывов раздалась в Рязани, местные заметили пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В ночь на пятницу жители Рязани сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По предварительным данным, в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО), передаёт SHOT.

Как рассказали местные жители, несколько громких хлопков были слышны на южной окраине города около 01:15 по московскому времени. После этого очевидцы стали сообщать о зареве в небе и столбе густого чёрного дыма.

Официальные комментарии от властей по поводу произошедшего инцидента пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов погиб гражданский, а женщина получила ранения. Трагедия произошла в селе Безымено, где FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения, убив находившегося на улице мужчину. В селе Глотово в результате удара беспилотника пострадала местная жительница, ей оказана необходимая медицинская помощь.

