Пострадавшей от падения БПЛА маме с детьми предложили самой заменить окна

Жительнице Адыгеи, пострадавшей от падения обломков беспилотного летательного аппарата, чиновники предложили взять кредит для замены повреждённых окон. Информацию передаёт телеграм-канал Kub Mash.

В Адыгее чиновники посоветовали женщине брать кредит на замену окон после атаки БПЛА. Видео © Telegram /Kub Mash

Инцидент произошёл 30 августа в посёлке Яблоновском, где в результате атаки дронов были повреждены жилые дома. У одной из жительниц ударной волной выбило оконные конструкции. Во время происшествия её сын получил ожог спины, а сама женщина наступила на осколок.

По словам пострадавшей, представители местной администрации пообещали компенсировать расходы на ремонт лишь через два месяца, рекомендовав на данный момент оформить кредит. При этом сумма компенсации ограничена 73 тысячами рублей, что может не покрыть все необходимые расходы.

Женщина отметила, что проживание в повреждённом доме с детьми стало невозможно из-за сквозняков и постоянного шума, а альтернативного жилья у семьи нет. Аналогичная ситуация сложилась у большинства соседей, чьи дома пострадали в результате инцидента.