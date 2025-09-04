Пострадавшей от падения БПЛА маме с детьми предложили самой заменить окна
Kub Mash: В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки БПЛА
Жительнице Адыгеи, пострадавшей от падения обломков беспилотного летательного аппарата, чиновники предложили взять кредит для замены повреждённых окон. Информацию передаёт телеграм-канал Kub Mash.
В Адыгее чиновники посоветовали женщине брать кредит на замену окон после атаки БПЛА. Видео © Telegram /Kub Mash
Инцидент произошёл 30 августа в посёлке Яблоновском, где в результате атаки дронов были повреждены жилые дома. У одной из жительниц ударной волной выбило оконные конструкции. Во время происшествия её сын получил ожог спины, а сама женщина наступила на осколок.
По словам пострадавшей, представители местной администрации пообещали компенсировать расходы на ремонт лишь через два месяца, рекомендовав на данный момент оформить кредит. При этом сумма компенсации ограничена 73 тысячами рублей, что может не покрыть все необходимые расходы.
Женщина отметила, что проживание в повреждённом доме с детьми стало невозможно из-за сквозняков и постоянного шума, а альтернативного жилья у семьи нет. Аналогичная ситуация сложилась у большинства соседей, чьи дома пострадали в результате инцидента.
Напомним, что в результате падения обломков БПЛА в посёлке Яблоновском Адыгеи повреждены окна 47 квартир, разрушены 15 частных домов, два офисных здания и производственный цех. Были привлечены специалисты коммунальных служб, администрация района и силовые структуры. Инцидент обошёлся без погибших.