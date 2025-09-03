Обломки украинских дронов повредили дома в двух районах Краснодарского края

На территории двух районов Краснодарского края было зафиксировано падение обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным регионального оперативного штаба, в результате происшествий пострадало частное имущество.

В частности, в хуторе Трудобеликовском, относящемся к Красноармейскому району, в результате падения БПЛА повреждены остекление и стены в трёх частных домовладениях. Ещё один инцидент произошёл на окраине хутора Могукоровского в Крымском районе, где у одного из домов взрывной волной выбило стёкла.