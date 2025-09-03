Богомаз: Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Расчёты противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над четырьмя районами Ростовской области. Речь идёт Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах. В результате атаки в Белой Калитве осколки повредили фасад и разбили стёкла в двух многоквартирных домах. Также пострадали припаркованные во дворах автомобили. Повреждения наблюдаются и в некоторых частных домах в посёлке Коксовый. К счастью, никто из людей не пострадал.