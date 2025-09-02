Расчёты ПВО за три часа сбили 27 украинских дронов над регионами России

Средства противовоздушной обороны России за три часа (с 20:00 по московскому времени до 23:00 мск) уничтожили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атака пришлась сразу на несколько регионов страны. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над акваторией Чёрного моря. По семь БПЛА перехватили над территорией Республики Крым и Ростовской областью. Два беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Белгородской областью.