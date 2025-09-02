Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 19:45

В аэропорту Волгограда приостановили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Волгограда вечером 2 сентября временно остановили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов. Сроки снятия ограничений неизвестны.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ранее Вооружённые силы Украины трижды атаковали Энергодар беспилотниками-камикадзе в течение дня. Город-спутник Запорожской АЭС подвергся трём атакам беспилотников-камикадзе со стороны ВСУ в течение дня. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, точный характер повреждений уточняется. Глава администрации призвал горожан соблюдать осторожность.

