В аэропорту Волгограда приостановили приём и выпуск самолётов

В воздушной гавани Волгограда вечером 2 сентября временно остановили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов. Сроки снятия ограничений неизвестны.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко.