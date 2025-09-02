Мессенджер MAX
2 сентября, 17:41

За час силы ПВО уничтожили два вражеских дрона над Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 19:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Регион в последнее время регулярно подвергается атакам ВСУ. Ночью 2 сентября в Ростовской области из-за налёта беспилотников были повреждены два жилых дома. Пострадали трое взрослых и один ребёнок.

