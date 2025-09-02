Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 04:27

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России сообщило о новой ночной атаке беспилотников ВСУ на юге страны. По данным ведомства, все цели были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Ростовской области», – уточнили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону эвакуируют 320 жителей дома из-за неразорвавшегося снаряда
В Ростове-на-Дону эвакуируют 320 жителей дома из-за неразорвавшегося снаряда

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Как писал Life.ru, ночью 2 сентября в регионе из-за налёта беспилотников ВСУ были повреждены два жилых дома. Пострадали трое взрослых и один ребёнок.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar