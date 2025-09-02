Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью
Обложка © Telegram / Минобороны России
Минобороны России сообщило о новой ночной атаке беспилотников ВСУ на юге страны. По данным ведомства, все цели были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Ростовской области», – уточнили в ведомстве.
Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Как писал Life.ru, ночью 2 сентября в регионе из-за налёта беспилотников ВСУ были повреждены два жилых дома. Пострадали трое взрослых и один ребёнок.