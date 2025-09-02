Яркая ночь для Украины: как «Кинжалы» и «Герани-2» поставили на колени портовую логистику ВСУ Оглавление Удар возмездия за наши ТЭЦ: Армия России сокрушила энергетику Украины Порты в огне: как «Герани-2» стирают с карты логистику НАТО Не щадим никого: почему под раздачу попали и иностранные танкеры Добрая охота: как российские ракеты выследили и накрыли американский «Патриот» Российские войска нанесли очередной удар возмездия по объектам в разных городах Украины, через которые происходит снабжение ВСУ. Что уничтожили в нескольких областях Украины — в материале Life.ru 2 сентября, 12:53 «Герани-2» сравняли с землёй ключевые терминалы Измаила. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удар возмездия за наши ТЭЦ: Армия России сокрушила энергетику Украины

Армия России несколько дней подряд уничтожает инфраструктуру Украины, используемую её вооруженными силами. Среди объектов, попавших под удары новейших «Гераней-2», значатся пункты дислокации, порты, а также корабли. Взрывы прогремели в Одесской, Киевской и Сумской областях. В столице Украины День знаний прошёл в укрытиях.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему энергетические объекты стали целями для Москвы.

— На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно, — сказал глава государства на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кроме того, Путин посоветовал прекратить западным странам поставки нефти и газа Украине. Это бы позволило снизить количество атак на энергетическую инфраструктуру. Пока же удары наносятся.

Порты в огне: как «Герани-2» стирают с карты логистику НАТО

Портовая инфраструктура Украины стала объектом для уничтожения. «Герани-2» и ракеты прилетели в Измаил. Атакован причал № 6 судостроительного завода. Кроме того, БПЛА ударили по причалу «ОККО», где шла перекачка дизельного топлива.

— Дроны отработали по объектам в портовой части одесского Измаила, что на берегу Дуная. Предварительно, известно о поражении складов и погрузочно-разгрузочного терминала, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

По данным российского подполья, в порт прилетело около 25 «Гераней». Они уничтожили склад с топливом. Удар парализовал работу предприятия.

Ночной налёт на Измаил. Видео © Telegram / Kotsnews

Не щадим никого: почему под раздачу попали и иностранные танкеры

Корабли под флагами иностранных государств попали под удар в Одесской области. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что использовались они для снабжения ВСУ.

— Повреждены несколько танкеров, регулярно перевозящих дизельное топливо для нужд ВСУ. Как под украинским флагом, так и под флагами иностранных государств, но по факту — принадлежащих Украине, — написал военкор.

По некоторым данным, атакованы были корабли: CT Trader, ходящий под флагом Камеруна, STL FORTIS из Танзании и российский «Свирь». Последний находился под арестом и использовался украинцами как склад.

Добрая охота: как российские ракеты выследили и накрыли американский «Патриот»

Накануне российские ракеты и БПЛА уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

— Уничтожение РЛС AN/MPQ-65 в этом случае наиболее критично, поскольку именно она обеспечивает целеуказание, а попадание в кабину управления говорит о том, что вся батарея на какое-то время (если не насовсем) будет выведена из строя, — объяснили авторы канала «Военная хроника».

Предположительно, «Patriot» разбили в Днепропетровской области.

