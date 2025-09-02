ВСУ атакуют город Белая Калитва в Ростовской области

Вечером 2 сентября в небе над городом Белая Калитва в Ростовской области прогремели взрывы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

По словам очевидцев, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали регион около 22:00. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.