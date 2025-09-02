Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:14

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после падения неразорвавшегося снаряда ВСУ в квартиру

Режим ЧС объявлен в районе повреждённых при атаке БПЛА домов в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Ростов-на-Дону. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

В Ростове-на-Дону объявили о введении режима ЧС из-за недавней атаки украинских беспилотников по жилым домам, в результате которой один снаряд ВСУ упал в квартиру, но не разорвался. Об этом сообщил у себя в соцсетях мэр города Александр Скрябин.

Режим ЧС будет распространяться на Советский район города, где были атакованы многоэтажки. Власти поручили также организовать работу оперштаба и комиссий, которые оценят ущерб. Также будут проведены обходы по квартирам жителей для фиксации повреждений.

«Коммунальным службам города (поставлена задача) приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия. Организовать оперативный приём документов у граждан из пострадавших домов с целью осуществления предусмотренных выплат», — сказано в публикации.

Администрация Советского района принимает от жителей документы на оказание помощи.

«‎Российский Люк Скайуокер» повторил трюк из «Звёздных войн» и привёл ВСУ в отчаяние
«‎Российский Люк Скайуокер» повторил трюк из «Звёздных войн» и привёл ВСУ в отчаяние

Напомним, что ночью Украина атаковала две многоэтажки в Ростове-на-Дону. В результате налёта дронов ВСУ пострадали трое взрослых и один ребёнок. Жертв могло быть больше, но один снаряд застрял в одной из квартир и не взорвался. Сапёры вынесли его наружу и обезвредили.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar