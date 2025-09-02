В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после падения неразорвавшегося снаряда ВСУ в квартиру

В Ростове-на-Дону объявили о введении режима ЧС из-за недавней атаки украинских беспилотников по жилым домам, в результате которой один снаряд ВСУ упал в квартиру, но не разорвался. Об этом сообщил у себя в соцсетях мэр города Александр Скрябин.

Режим ЧС будет распространяться на Советский район города, где были атакованы многоэтажки. Власти поручили также организовать работу оперштаба и комиссий, которые оценят ущерб. Также будут проведены обходы по квартирам жителей для фиксации повреждений.

«Коммунальным службам города (поставлена задача) приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия. Организовать оперативный приём документов у граждан из пострадавших домов с целью осуществления предусмотренных выплат», — сказано в публикации.