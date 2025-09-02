Сапёры вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сапёры вынесли за пределы жилого дома неразорвавшийся снаряд, который застрял в одной из квартир. Как сообщил мэр города Александр Скрябин, заряд был успешно извлечён, а для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения на базе школы № 115.

В связи с проведением оперативных мероприятий 2 сентября обучение в школе переведено на дистанционный формат. Очные занятия возобновятся после завершения оценки ущерба и возвращения жителей в свои квартиры.