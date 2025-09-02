Мессенджер MAX
2 сентября, 04:58

Сапёры вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

Снаряд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

В Ростове-на-Дону сапёры вынесли за пределы жилого дома неразорвавшийся снаряд, который застрял в одной из квартир. Как сообщил мэр города Александр Скрябин, заряд был успешно извлечён, а для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения на базе школы № 115.

В связи с проведением оперативных мероприятий 2 сентября обучение в школе переведено на дистанционный формат. Очные занятия возобновятся после завершения оценки ущерба и возвращения жителей в свои квартиры.

Напомним, в результате ночной атаки ВСУ пострадали два многоэтажных дома в микрорайоне Левенцовский: на улице Ткачёва повреждены фасад и крыша 19-этажного здания, а на улице Еляна у 25-этажного дома выбиты стёкла и обрушилась часть фасада. Травмы получили трое взрослых и ребёнок.

