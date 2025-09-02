«Российский Люк Скайуокер» повторил трюк из «Звёздных войн» и привёл ВСУ в отчаяние
Оператор FPV-дрона Северной группировки исполнил трюк Люка Скайуокера под Сумами
Оператор ударного FPV-дрона из группировки «Север» совершил впечатляющий манёвр, который напомнил эпизод из оригинальной трилогии «Звёздных войн». Дроновод с позывным Витязь, пилот бесшумно проник в глубины защищённого логистического канала украинских сил в Сумской области и полностью разрушил их систему прикрытия. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наш дрон обнаружил уязвимость в обороне, несмотря на то, что фронтовая дорога была тщательно скрыта антидроновой сетью», — рассказал Витязь.
В четвёртом эпизоде эпопеи Джорджа Лукаса Люк Скайуокер пролетал по узкому тоннелю «Звезды Смерти» подобно тому, как это сделал российский дрон, пролетев по логистической артерии противника. В итоге все труды инженеров ВСУ с их средствами РЭБ были сведены на нет. Благодаря «российскому Люку Скайуокеру» скрытая артерия противника вскрыта и взята под полный огневой контроль.
