Слюсарь: Ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили семь украинских БПЛА

Ночью 3 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область беспилотниками. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что над четырьмя районами региона сбили семь украинских дронов.

«По информации Минобороны России, на данный момент уничтожено и перехвачено 7 БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах», — написал он в Telegram-канале.

В результате атаки в Белой Калитве осколки повредили фасад и разбили стёкла в двух многоквартирных домах. Также пострадали припаркованные во дворах автомобили. Повреждения наблюдаются и в некоторых частных домах в посёлке Коксовый. К счастью, никто из людей не пострадал. Отражение атаки продолжается.