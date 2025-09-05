Мессенджер MAX
5 сентября, 03:05

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны России перехватили беспилотники Вооружённых сил Украины в небе над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее российские силовые структуры проинформировали об отражении атаки ВСУ по Луганску. Системы ПВО перехватили семь дронов в воздушном пространстве. Обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне города.

Тимур Хингеев
