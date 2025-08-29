Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 15:29

Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений

Обложка © Telegram / Минобороны России

В приоритете у российской государственной программы вооружения находятся стратегические ядерные силы, космические системы, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии Минобороны.

«Основными приоритетами госпрограммы являются — стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить единые стандарты поддержки солдат, принимающих участие в спецоперации. Для этого следует использовать все наиболее эффективные практики, используемые регионами.

