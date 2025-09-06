Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 18:50

Гладков: После атаки БПЛА в Дунайке пострадала женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В результате атаки беспилотников ВСУ на село Дунайка в Грайворонском городском округе пострадала местная жительница. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась», — написал Гладков.

Взрывной волной от детонации были повреждены фасад и ограждение одного из частных домов, а также припаркованный рядом автомобиль. Глава региона уточнил, что информация о последствиях инцидента уточняется.

Сегодня ранее в результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб водитель, один пассажир получил ранения. Позже из-за обстрела ВСУ погибли ещё два человека.

