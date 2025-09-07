Взрывы гремят в районе Анапы и в Северском районе Краснодарского края

Громкие взрывы раздались в районе Анапы и в Северском районе Краснодарского края. Как сообщает телеграм-канал SHOT, система противовоздушной обороны уничтожает украинские беспилотники типа «Лютый».

Очевидцы рассказали, что в районе Анапы слышали не менее четырёх мощных взрывов. Аналогичные звуки прогремели и в пригороде Краснодара, а также в двух посёлках Северского района Кубани. Официальной информации от властей пока не поступало.