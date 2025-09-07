20 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область, раненых стало больше

По его словам, в пяти районах Воронежской области за ночь было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 украинских БПЛА. Оперативные службы на местах продолжают фиксировать повреждения. В Аннинском районе пожарные потушил пожар в хозпостройке, там в результате удара был ранен мужчина. В этом же районе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровля и крыльцо. Ещё в одном районе в частном доме при атаке дрона порвана линии электропередач и повреждены окна.