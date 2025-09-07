20 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область, раненых стало больше
Работник фермы тяжело ранен при падении беспилотника в Воронежской области
Сотрудник фермы в Аннинском районе Воронежской области был тяжело ранен в результате падения дрона ВСУ. Регион ночью подвергся массированной атаке 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации», — уточнил Гусев.
По его словам, в пяти районах Воронежской области за ночь было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 украинских БПЛА. Оперативные службы на местах продолжают фиксировать повреждения. В Аннинском районе пожарные потушил пожар в хозпостройке, там в результате удара был ранен мужчина. В этом же районе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровля и крыльцо. Ещё в одном районе в частном доме при атаке дрона порвана линии электропередач и повреждены окна.