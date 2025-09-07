За ночь расчёты ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, десять — над Белгородской областью. Семь беспилотников перехватили над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью, три — над Ростовской областью, ещё два — над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря. По одному дрону сбили над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.