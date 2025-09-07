Мессенджер MAX
7 сентября, 04:17

За ночь расчёты ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, десять — над Белгородской областью. Семь беспилотников перехватили над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью, три — над Ростовской областью, ещё два — над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря. По одному дрону сбили над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.

ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области
Ранее в результате падения обломков дрона на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки. Пожар площадью несколько квадратных метров был оперативно ликвидирован. По предварительным данным, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв — персонал предприятия был своевременно эвакуирован в защитные сооружения.

