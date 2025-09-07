Мессенджер MAX
7 сентября, 04:08

ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны были уничтожены в районе Таганрога и Шолоховского района региона.

«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано»,написал он в своём телеграм-канале, уточнив, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Ростовская область регулярно становится целью атак со стороны ВСУ. Ранее неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции в регионе. Пассажиров и персонал оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

