Слюсарь: Снаряд попал на крышу станции в Ростовской области, никто не пострадал

На крышу железнодорожной станции в Ростовской области упал неразорвавшийся снаряд. Пассажиров и персонал эвакуировали, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА этой ночью на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время доступ к зданию оцеплен. На место происшествия вызваны сапёры.