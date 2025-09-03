Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 04:59

Слюсарь: Снаряд попал на крышу станции в Ростовской области, никто не пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

На крышу железнодорожной станции в Ростовской области упал неразорвавшийся снаряд. Пассажиров и персонал эвакуировали, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА этой ночью на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время доступ к зданию оцеплен. На место происшествия вызваны сапёры.

Напомним, в ночь на среду средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территориями приграничных регионов. Над Ростовской областью сбито 25 БПЛА, над Брянской областью — 24 единицы, над Краснодарским краем — 20 беспилотников. Ещё 15 аппаратов были уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Алена Пенчугина
