Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 украинских БПЛА за прошедшую ночь

В ночь на среду, с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября по московскому времени, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территориями приграничных регионов. Над Ростовской областью сбито 25 БПЛА, над Брянской областью — 24 единицы, над Краснодарским краем — 20 беспилотников. Ещё 15 аппаратов были уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Над другими территориями перехвачено меньшее количество дронов: над Калужской областью сбито 10 БПЛА, над Республикой Крым — 8, над Азовским морем — 2, и один беспилотник ликвидирован над Смоленской областью.