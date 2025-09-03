Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 украинских БПЛА за прошедшую ночь
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на среду, с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября по московскому времени, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территориями приграничных регионов. Над Ростовской областью сбито 25 БПЛА, над Брянской областью — 24 единицы, над Краснодарским краем — 20 беспилотников. Ещё 15 аппаратов были уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Над другими территориями перехвачено меньшее количество дронов: над Калужской областью сбито 10 БПЛА, над Республикой Крым — 8, над Азовским морем — 2, и один беспилотник ликвидирован над Смоленской областью.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что над четырьмя районами Ростовской области сбили украинские дроны. В результате атаки в Белой Калитве осколки повредили фасад и разбили стёкла в двух многоквартирных домах. Также пострадали припаркованные во дворах автомобили. Повреждения наблюдаются и в некоторых частных домах в посёлке Коксовый. К счастью, никто из людей не пострадал.