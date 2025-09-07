В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области ранен мужчина

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Воронежской области пострадал мирный житель. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, мужчина получил ранения при разрушении хозяйственной постройки, в которую попали фрагменты дрона.

По предварительной информации, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильное.

Падение обломков также вызвало повреждения частного жилого дома — разрушена часть кровли и остекления, а также полностью уничтожена огнём одна из хозяйственных построек.