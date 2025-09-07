Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 19:43

ВСУ ударили дронами-камикадзе по школе и парку Гулливер в Донецке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Под один из ударов также попала школа №20 в Калининском районе, сообщает Telegram-канал Донецкое агентство новостей.

Занятия в школе в понедельник отменили. По словам местных жителей, эта школа одна из первых возобновила очное обучение для детей с 1 сентября.

Второй удар пришёлся по недавно реконструированному парку «Гулливер». Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. Изначально сообщали о двух пострадавших, однако позже количество мирных жителей, раненных при атаке БПЛА возросло до четырёх, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее дроны-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по посёлку Климово в Брянской области. В результате атаки ранили двух местных жителей. Их доставили в больницу. В администрации отметили, что детонация взрывного устройства привела к возгоранию спецавтотранспорта и нежилого здания. Пожар уже ликвидировали.

