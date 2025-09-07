Мессенджер MAX
7 сентября, 15:23

Солнцев: В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников

Обложка © president.gov.ua

В Оренбургской области власти объявили об угрозе атаки беспилотников ВСУ, жителей призвали быть бдительными и следить за обновлением официальной информации. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Солнцев.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области местный житель получил травмы в результате атаки украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Грузское. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени, после чего самостоятельно обратился за помощью в Борисовскую центральную районную больницу.

Татьяна Миссуми
