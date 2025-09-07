В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона

В Борисовском районе Белгородской области местный житель получил травмы в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошёл в селе Грузское. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени, после чего самостоятельно обратился за помощью в Борисовскую центральную районную больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить в амбулаторных условиях.

Кроме того, в результате удара вражеского беспилотника в селе повреждена кровля административного здания.