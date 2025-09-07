Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 05:06

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Обложка © Life.ru

В Борисовском районе Белгородской области местный житель получил травмы в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошёл в селе Грузское. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени, после чего самостоятельно обратился за помощью в Борисовскую центральную районную больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить в амбулаторных условиях.

Кроме того, в результате удара вражеского беспилотника в селе повреждена кровля административного здания.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России
Ранее Life.ru писал, что 6 сентября в результате ударов ВСУ по различным районам Белгородской области погибли трое мирных жителей. В Валуйском городском округе беспилотник поразил служебный автобус, водитель скончался на месте. В Грайворонском округе удар дрона пришёлся на «Газель», также унеся жизнь водителя. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка мужчина пострадал при детонации дрона; его доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались смертельными.

