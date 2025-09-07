Двое жителей ранены при атаке дронов-камикадзе на Климово Брянской области

Дроны-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по посёлку Климово в Брянской области. В результате атаки ранили двух местных жителей. Их доставили в больницу, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Укронацисты атаковали посёлок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

В администрации отметили, что детонация взрывного устройства привела к возгоранию спецавтотранспорта и нежилого здания. Пожар уже ликвидировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.