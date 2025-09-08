За три часа силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона над двумя регионами России за три часа. Как сообщили в Минобороны РФ, два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Курской область, один БПЛА — над Брянской областью.

Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» и школу в Донецке. Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребёнка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, образовательное учреждение в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля.