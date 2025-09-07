Российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитров в Донецкой Народной Республике. Об успехах на данном направлении, а также на других участках фронта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу», — сказал он.

Пушилин также проинформировал об обстановке в других районах. На Краснолиманском направлении, по его словам, ключевые бои ведутся в районе города Красный Лиман. На Красноармейском направлении сражения продолжаются как в самом городе, так и на подступах к нему, что, по мнению главы республики, крайне важно для его будущего освобождения.

Он отметил успешные действия российских военных и на Константиновском направлении, где боестолкновения идут на южном фланге, к югу от села Клебан-Бык, которое было ранее освобождено. При этом Пушилин уточнил, что, несмотря на попытки атак со стороны украинских боевиков в районе Щербиновки, позиции российских подразделений там планомерно улучшаются.

В районе Удачного войска двигаются в северном направлении, перерезая логистические маршруты Вооружённых сил Украины и устанавливая контроль над дорогами, которые связывают вражеские позиции.

Особо глава ДНР подчеркнул, что юг республики уже полностью очищен от противника, а группировка войск «Восток», освободив все населённые пункты в своей зоне ответственности, теперь продолжает улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области.