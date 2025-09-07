ВСУ испытывают серьёзные проблемы с личным составом в ДНР. Об этом заявил офицер штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Донбассе в беседе с Le Figaro.

«Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга», — сказал собеседник издания.

По его словам, украинские солдаты нередко месяцами остаются в окопах без эвакуации, получив ранения. Выживать им помогают грузы с едой и водой, которые доставляют при помощи дронов. Офицер признаёт, что желающих заменить таких бойцов практически нет.