«Пехоты больше нет»: Офицер выдал Le Figaro ужасающую правду о ВСУ
Украинский офицер признался Le Figaro в нехватке солдат ВСУ в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
ВСУ испытывают серьёзные проблемы с личным составом в ДНР. Об этом заявил офицер штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Донбассе в беседе с Le Figaro.
«Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга», — сказал собеседник издания.
По его словам, украинские солдаты нередко месяцами остаются в окопах без эвакуации, получив ранения. Выживать им помогают грузы с едой и водой, которые доставляют при помощи дронов. Офицер признаёт, что желающих заменить таких бойцов практически нет.
