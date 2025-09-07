Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 сентября, 10:17

«Пехоты больше нет»: Офицер выдал Le Figaro ужасающую правду о ВСУ

Украинский офицер признался Le Figaro в нехватке солдат ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

ВСУ испытывают серьёзные проблемы с личным составом в ДНР. Об этом заявил офицер штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Донбассе в беседе с Le Figaro.

«Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга», — сказал собеседник издания.

По его словам, украинские солдаты нередко месяцами остаются в окопах без эвакуации, получив ранения. Выживать им помогают грузы с едой и водой, которые доставляют при помощи дронов. Офицер признаёт, что желающих заменить таких бойцов практически нет.

А ранее Life.ru писал, что в ночь на 7 сентября в Киеве и Киевской области были нанесены удары по объектам, задействованным в ремонте и производстве военной техники. Под огонь попали объекты в Киеве, Буче и Гостомеле.

Мария Любицкая
