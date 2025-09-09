Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 01:32

Мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Адлерский район Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

При атаке украинских беспилотников на Сочи погиб мирный житель. Трагедия произошла в Адлерской районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился»,написал Кондратьев в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате налёта дронов ВСУ повреждения получили около шести частных домов, у которых побило крыши, фасады и заборы. Власти заверили, что помогут восстановить повреждённое имущество.

Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали Сочи беспилотниками после полуночи 9 сентября. Жители слышали серию взрывов на фоне работающих сирен воздушной тревоги. Также в городе временно закрывали аэропорт, однако сейчас он работает в штатном режиме.

Лия Мурадьян
