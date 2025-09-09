Мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Адлерский район Сочи

При атаке украинских беспилотников на Сочи погиб мирный житель. Трагедия произошла в Адлерской районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился», — написал Кондратьев в Telegram-канале.