Регион
9 сентября, 00:18

Аэропорт Сочи открыли через полчаса действия ограничений

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Сочи, который закрывали этой ночью в целях обеспечения безопасности полётов. Всего воздушная гавань не работала на приём и выпуск самолётов в течение получаса.

Аэропорт Сочи открыли после 3 часов утра по московскому времени. Сейчас воздушная гавань снова принимает и отправляет самолёты.

Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ
Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ

При этом жители Сочи сообщали о громких взрывах в небе и возможной работе ПВО по воздушным целям на фоне сирен о тревоге. Вместе с тем, уже более двух часов остаётся закрытым для воздушных судов аэропорт Тамбова. Там временные ограничительные меры приняли около 1:00 по московскому времени.

Лия Мурадьян
