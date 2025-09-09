В аэропорту Тамбова приостановили приём и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов. О подробностях и продолжительности действия ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в России рассматривается возможность возобновления работы некоторых аэропортов, которые были закрыты с 2022 года. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Хотя он не уточнил, какие именно воздушные гавани могут быть открыты, он подтвердил, что существуют планы по увеличению перечня объектов гражданской авиации.