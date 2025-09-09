В аэропорту Тамбова приостановили приём и выпуск воздушных судов

Ранее Life.ru сообщал о том, что в России рассматривается возможность возобновления работы некоторых аэропортов, которые были закрыты с 2022 года. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Хотя он не уточнил, какие именно воздушные гавани могут быть открыты, он подтвердил, что существуют планы по увеличению перечня объектов гражданской авиации.