Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 22:25

В аэропорту Тамбова приостановили приём и выпуск воздушных судов

Аэропорт. Обложка © Life.ru

Аэропорт. Обложка © Life.ru

В аэропорту Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов. О подробностях и продолжительности действия ограничений будет сообщено дополнительно.

Британский аэропорт Хитроу закрыли из-за инцидента с опасным химикатом
Британский аэропорт Хитроу закрыли из-за инцидента с опасным химикатом

Ранее Life.ru сообщал о том, что в России рассматривается возможность возобновления работы некоторых аэропортов, которые были закрыты с 2022 года. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Хотя он не уточнил, какие именно воздушные гавани могут быть открыты, он подтвердил, что существуют планы по увеличению перечня объектов гражданской авиации.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar