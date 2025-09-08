Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 19:32

Британский аэропорт Хитроу закрыли из-за инцидента с опасным химикатом

Обложка © X / AlexOakes

Британский аэропорт Хитроу закрыли из-за инцидента с опасными химическими материалами. На территории работают сотрудники в специальных защитных костюмах.

Аэропорт Хитроу закрыли из-за опасных химикатов. Видео © X / AlexOakes

Пассажиров экстренно эвакуировали из 4-го терминала крупнейшего аэропорта Великобритании. К месту возможного происшествия прибыли экстренные службы, включая специалистов в химзащите. Очевидцы сообщили, что они собирают некие биологические материалы.

Власти пока не уточнили причины эвакуации. Все самолёты перенаправили в другие аэропорты. Пассажиры не наблюдают вылетов из Хитроу.

Ранее Life.ru сообщал, что в России обсуждают возможность восстановления работы ряда аэропортов, закрытых с 2022 года. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он не назвал конкретные аэропорты, но подтвердил наличие планов по расширению списка объектов гражданской авиации.

Лия Мурадьян
