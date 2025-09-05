Минтранс РФ планирует открытие других аэропортов после Геленджика

В России рассматривают возможность восстановления работы ряда закрытых с 2022 года аэропортов после открытия воздушного пространства Геленджика. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Он не назвал конкретные аэропорты, однако подтвердил наличие планов по расширению списка объектов гражданской авиации.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — прокомментировал ситуацию министр на полях Восточного экономического форума.