Минтранс РФ планирует открытие других аэропортов после Геленджика
Обложка © VK / АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК
В России рассматривают возможность восстановления работы ряда закрытых с 2022 года аэропортов после открытия воздушного пространства Геленджика. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Он не назвал конкретные аэропорты, однако подтвердил наличие планов по расширению списка объектов гражданской авиации.
«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — прокомментировал ситуацию министр на полях Восточного экономического форума.
После начала спецоперации на Украине для обеспечения безопасности граждан в России пришлось закрыть 12 аэропортов. Аэродромы Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя закрыты до сих пор. Летом были сняты меры с аэропорта в Геленджике. Воздушный порт принял первый после долгого перерыва самолёт 18 июля.