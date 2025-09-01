Глава Минтранса пообещал, что российские поезда будут лучше китайских
Министр транспорта России Андрей Никитин пообещал, что отечественные поезда превзойдут по качеству китайские высокоскоростные составы. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, освещающий саммит ШОС в Китае.
«У нас поезда будут лучше. Как сказал президент, в 2028 году всё будет», — пообещал министр.
Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Никитин имеет возможность лично оценить опыт китайских коллег, поскольку прибыл в Пекин на высокоскоростном поезде в составе делегации. По словам журналиста, глава Минтранса сможет учесть полученные впечатления при реализации российских проектов по запуску новых железнодорожных составов. Обещание улучшить качество поездов было дано Никитиным во время поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрические данные для оформления билетов. Изменения внесены в правила перевозок на железнодорожном транспорте. Теперь идентификация и аутентификация пассажиров при покупке билетов и посадке могут проводиться через ЕСИА и ЕБС, если у перевозчика есть необходимая техническая возможность.
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE