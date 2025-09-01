Глава Минтранса пообещал, что российские поезда будут лучше китайских

Министр транспорта России Андрей Никитин пообещал, что отечественные поезда превзойдут по качеству китайские высокоскоростные составы. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, освещающий саммит ШОС в Китае.

«У нас поезда будут лучше. Как сказал президент, в 2028 году всё будет», — пообещал министр.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Никитин имеет возможность лично оценить опыт китайских коллег, поскольку прибыл в Пекин на высокоскоростном поезде в составе делегации. По словам журналиста, глава Минтранса сможет учесть полученные впечатления при реализации российских проектов по запуску новых железнодорожных составов. Обещание улучшить качество поездов было дано Никитиным во время поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества.