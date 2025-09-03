Партию фальшивых Лабубу на полмиллиона долларов изъяли в аэропорту

Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 14:37

NBC: В аэропорту Сиэтла изъяли партию поддельных Лабубу на $500 миллионов

В аэропорту США изъяли партию поддельных Лабубу на сумму свыше $500 миллионов. Обложка © Х / DFO Brian Humphrey

Американские таможенные службы изъяли в аэропорту Сиэтла крупную партию контрафактных игрушек. Данную информацию передаёт телеканал NBC со ссылкой на заявление представителей таможенно-пограничной службы США.

По данным телеканала, сотрудники конфисковали более 11 тысяч поддельных игрушек, общая стоимость которых оценивалась в более чем полмиллиона долларов. Отмечалось, что груз пытались провезти под видом осветительных приборов, спрятав игрушки в коробки из-под лампочек. Представители таможенной службы добавили, что на данный момент по факту контрабанды задержанных нет, а изъятые товары планируется уничтожить.

Также уточнялось, что инцидент произошёл ещё 26 августа, когда партия контрафакта прибыла из Южной Кореи. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, однако подробности о возможных получателях груза не раскрываются.

Юлия Сафиулина
