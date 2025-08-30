«Есть один признак»: Блогер Лебедев рассказал, как отличить настоящую Лабубу от поддельной
Лебедев: Отличить настоящую Лабубу от поддельной можно по количеству зубов
Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк, © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu
Есть один способ, по которому можно отличить оригинальную куклу Лабубу от подделки, а именно — нужно обратить внимание на количество зубов. Данным методом поделился блогер и дизайнер Артемий Лебедев в новостном выпуске, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
«Есть один признак, по которому можно отличить настоящую Лабубу от поддельной. У настоящей Лабубы всегда ровно девять зубов. А у поддельных может быть сколько угодно, если тот, кто их пытался подделать, не умеет считать», — ответил он.
Лебедев также рекомендовал приобретать исключительно оригинальные игрушки, подчеркнув их повышенную безопасность для детей. По его словам, качественные изделия данного бренда исключают риск отсоединения мелких деталей, которые ребёнок мог бы случайно проглотить.
Ранее стало известно, что аферисты используют имя популярного бренда Labubu, чтобы похищать криптовалютные активы. На поддельном веб-сайте пользователям предлагается получить цифровую валюту Labubu абсолютно бесплатно. После получения информации о текущем балансе и истории всех операций срабатывает вредоносная программа, которая автоматически переводит все или почти все средства с кошелька на счета мошенников.